Linhas de ônibus da EMTU que atendem a Região Metropolitana de São Paulo têm alterações a partir desta terça-feira (22)

Itinerários passam por reprogramação nas tabelas horárias; duas linhas terão mais viagens em dias úteis

LUANA COUTINHO

A partir desta terça-feira, 22 de agosto de 2023, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vai alterar as tabelas horárias de dez linhas de ônibus que atendem a Região Metropolitana de São Paulo (SP).

Os itinerários da empresa Anhanguera que atendem Osasco, Cotia e Jandira contam com mais viagens em dias úteis.

As alterações estão disponíveis no site e no aplicativo da EMTU.

Confira as mudanças:

A linha 870 – Osasco (Vila Yara) / Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) terá acréscimo de três partidas, em dias úteis.

A linha 870EX1 – Jandira (Centro) / Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia) contará com duas viagens a mais em dias úteis.

A EMTU vai realizar reprogramação na tabela horária nas seguintes linhas:

450 – Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte) / Barueri (Alphaville 2);

860 Itapevi (COHAB/Jardim Paulista / Osasco (Vila Yara);

014 Franco da Rocha (Parque Vitória) / Caieiras (Terminal Rodoviário Alípio Martinho);

378 – Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Alphaville) / São Paulo (Metrô Paraíso);

430 – Franco da Rocha (Centro) / Francisco Morato (Centro);

442 – Caieiras (Jardim Nova Era) / São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda);

469 – Franco da Rocha (Jardim Lago Azul) / Caieiras (Jardim Nova Era) e

827 – Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário da Fazendinha) / São Paulo (Metrô Paraíso)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte