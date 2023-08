Linha Uni realiza Projeto de Restauração Florestal em contraponto ao impacto ambiental causado nas obras da Linha 6-Laranja do Metrô

Programa já conta com mais de 20 mil mudas plantadas em áreas de preservação

VINICIUS DE OLIVEIRA

Com o intuito de amenizar o impacto ambiental causado na construção da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, a concessionária Linha Uni irá realizar o Projeto de Restauração Florestal.

De outubro de 2021 a novembro de 2022, membros da iniciativa já plantaram 19.136 mudas, referentes ao primeiro Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA nº 20.389/2021), e 2.200 mudas, ligadas ao segundo e terceiro TCRAs (nº 23.500/2022 e nº 64.386/2022), respectivamente.

As mudas variam entre espécies da Mata Atlântica, como pitanga, tamboril, ipê, figueira e jatobá.

Com os plantios, a companhia auxilia na redução de processos erosivos e em aportes de sedimentos à bacia do Rio Jaguari (SP), além da recuperação de processos ecológicos em múltiplos ecossistemas.

“Cuidar da parte ambiental é de suma importância em qualquer empreendimento que gere impactos. A maior obra de infraestrutura da América Latina vai transformar a vida de milhares de pessoas e, junto a isso, queremos promover uma comunidade mais verde, não apenas atender aos requisitos legais, mas também para cuidar do local onde vivemos, com a adoção de medidas mitigadoras e de melhorias no ambiente local”, disse Natália Marques, Gerente de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde) da Linha Uni.

Os plantios seguem sob observação e manutenções periódicas em Áreas de Preservação Permanente (APP). A flora poderá integrar também o paisagismo da Linha 6-Laranja.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte