ANTT autoriza pedidos das empresas Nordeste e 4 Irmãos para implantação e operação simultânea de linhas

Autorizações foram publicadas na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (21)

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 21 de agosto de 2023, duas decisões em atendimento a pedidos de empresas do transporte regular.

Pela Decisão Supas nº 477 foi deferida a solicitação da Nordeste Transportes Ltda para realizar operação simultânea das linhas interestaduais CURITIBA (PR) – FLORIANÓPOLIS (SC), prefixo nº 09-9023-31, e FLORIANÓPOLIS (SC) – CAMPINAS (SP), prefixo nº 16-0186-30, no trecho de CURITIBA (PR) para FLORIANÓPOLIS (SC).

Esta Decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação.

Por fim, e pela Decisão Supas nº 478, a agência atendeu ao pedido da 4 Irmãos Transportes e Turismo Eireli (Expresso Concorrência) para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GOIÂNIA (GO) – CUIABÁ (MT), prefixo 12-0743-00, com as seguintes seções:

I – de ALTO ARAGUAIA (MT) para GOIÂNIA (GO), JATAÍ (GO), MINEIROS (GO) e RIO VERDE (GO);

II – de CUIABÁ (MT) para RIO VERDE (GO), SANTA RITA DO ARAGUAIA (GO), JATAÍ (GO) e MINEIROS (GO);

III – de GOIÂNIA (GO) e RIO VERDE (GO) para JUSCIMEIRA (MT) e PEDRA PRETA (MT);

IV – de JACIARA (MT) e RONDONÓPOLIS (MT) para GOIÂNIA (GO), JATAÍ (GO), MINEIROS (GO), RIO VERDE (GO) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (GO); e

V – de JUSCIMEIRA (MT) e PEDRA PRETA (MT) para JATAÍ (GO), MINEIROS (GO) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (GO).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes