ACCIONA abre mais de 100 vagas para profissionais no Brasil

Oportunidades consistem em atuação nos programas ACADEMY e iXPA

VINICIUS DE OLIVEIRA

A empresa ACCIONA, multinacional presente no segmento de soluções de infraestrutura sustentáveis, está com mais de 100 novas vagas abertas para profissionais no Brasil.

As oportunidades compõem os projetos ACADEMY e iXPA, o primeiro focado na transição de estudantes para o mundo empresarial, e o segundo que busca engenheiros ou especialistas de áreas similares.

De acordo com a companhia, o número de vagas no iXPA teve um aumento de mais de 100%.

Enquanto o ACADEMY passa para os estudantes um treinamento intensivo de soft skills para o mundo empresarial, o iXPA pode proporcionar o curso de pós-graduação em Gestão de Projetos da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha.

Confira mais detalhes dos programas:

iXPA

Benefícios:

– Contratação CLT;

– Dupla titulação: Universidade Politécnica de Madri e USP, desenvolvida completamente em inglês;

– Programa de especialização com mais de 300 horas de curso em 9 meses;

– Participação e desenvolvimento em responsabilidades de projetos.

Requisitos para participação:

– Ensino Superior completo em Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Arquitetura ou áreas STEM afins;

– Nível de inglês avançado;

– Vocação internacional, já que os participantes têm a oportunidade de desenvolver sua carreira profissional internacionalmente em outros países;

– Experiência de até 3 anos em cargos relacionados a engenharias será um diferencial.

ACADEMY

Benefícios:

Prioridade para participar do Programa de Estágios da ACCIONA em São Paulo;

– Duas semanas de formação intensiva em formato híbrido, sendo a 1ª semana online e a 2ª semana presencial;

– Treinamento de soft skills com workshops de formação em comunicação, liderança, trabalho em equipe, digitalização, negociação, etc;

– Sessões de orientação profissional para networking, com apresentação das diversas soluções sustentáveis da ACCIONA.

Requisitos para participação:

– Estar no penúltimo ou último ano da universidade em fevereiro de 2024;

– Ter alto nível de inglês e extracurriculares acadêmicos;

– Direcionado para alunos de Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica e Ambiental), Administração, Finanças e áreas correlatas.

Mais informações podem ser encontradas neste link.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte