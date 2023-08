VÍDEO: ANTT diz que ônibus que capotou provocando morte de torcedores do Corinthians em Minas Gerais não possuía autorização para viagens interestaduais

Acidente aconteceu na altura do Km 520 da Rodovia Fernão Dias na madrugada deste domingo (20)

ARTHUR FERRARI

Um ônibus com 43 torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo, 20 de agosto de 2023, na altura do Km 520 da Rodovia Fernão Dias, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O grupo voltava da partida contra o Cruzeiro, realizada no sábado (19), no Estádio do Mineirão, em BH.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, torcedores que estavam no ônibus da CM Transportes relataram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios pouco antes do acidente acontecer.

Informações preliminares apontam que oito pessoas morreram no local e outras 27 ficaram feridas.

Segundo a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela administração do trecho onde o capotamento aconteceu, o motorista perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva, colidindo com um talude e capotando.

“A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento”, diz nota da Arteris.

No momento uma pista do sentido São Paulo foi liberada para o tráfego. O congestionamento é de cinco quilômetros.

Em nota, o Sport Clube Corinthians Paulista manifestou seu pesar pelas vítimas fatais, que apoiaram o time na noite de sábado (19). O clube se disponibilizou a auxiliar todas as famílias dos envolvidos no acidente.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) divulgou comunicado onde diz que o veículo da CM Transportes não possuía registro ou autorização para realizar viagens interestaduais. A agência também disse que, quando procurada, fornecerá todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações.

Veja vídeo de como ficou o ônibus após o destombamento:

Nota do Corinthians na íntegra:

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos.”

Nota da Arteris Fernão Dias na íntegra:

“Na madrugada deste domingo (20), a Arteris Fernão Dias registrou acidente envolvendo um ônibus de passageiros que transportava torcedores do Corinthians, no km 525,4 da BR-381/MG, em Brumadinho. O veiculo tinha 48 passageiros e, até o momento, foram registradas 7 vítimas fatais.

O ônibus adentrou uma curva e chocou-se contra o talude e na sequência tombou. A concessionária está atuando no atendimento com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores estão mobilizados no local. Equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros – COBOM, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, perícia e equipe da Polícia Civil.

A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares.

No momento, a pista no sentido São Paulo encontra-se interditada, com 4 km de congestionamento até o momento.

Rota alternativa: da rodovia Fernão Dias seguir pela BR 262 até a MG-050 sentido Itaúna. De Itaúna seguir na direção Itatiaiuçu pela MG-431 até o entroncamento da rodovia Fernão Dias.”

Nota da ANTT na íntegra:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lamenta e se solidariza com os familiares das vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada deste domingo (20/8) na BR-381/MG, em Brumadinho, com torcedores do time de futebol Corinthians. A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular. A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte