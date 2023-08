Mercedes-Benz promete redução de consumo com nova caixa de transmissão da linha O500 de modelos rodoviários

ZF Traxon tem sistema automatizado e é item de série nos ônibus do padrão Euro 6

ADAMO BAZANI

A Mercedes-Benz promete redução de consumo e aumento de desempenho com a nova caixa de transmissão que equipa os atuais modelos de ônibus rodoviários da linha O500 já no atual padrão Euro 6, para deixar os veículos a diesel menos poluentes.

A caixa ZF Traxon é de sistema automatizado de troca de marchas e é item de série dos modelos O500 RS1938 4×2, O500 RSD 2438 e 2445 6×2 e O500 RSDD 2745 8×2 da linha de chassis de ônibus 2023.

Em comunicado deste sábado , 19 de agosto de 2023, a montadora diz que entre os diferenciais deste produto é a possibilidade de receber um sistema de freio auxiliar retarder da própria ZF (Intarder).

Frenagens mais eficientes, segundo o comunicado, além de oferecerem mais conforto e segurança aos ocupantes dos ônibus, permitem menos trocas de marchas e, com isso, mais economia de combustível e menor desgaste de insumos como pneus e óleo lubrificante.

O nível de economia de diesel varia de acordo com as condições de operação.

Para o diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa, a ZF Traxon insere atributos essenciais para médias e longas distâncias rodoviárias, condições típicas do transporte de passageiros no Brasil e em países da América Latina, mercados para onde a fabricante exporta seus ônibus rodoviários O 500.

