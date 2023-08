EMTU altera horários de quatro linhas intermunicipais a partir de segunda (21)

Itinerários que atendem São Paulo e região metropolitana também recebem acréscimo de partidas

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, anunciou que a partir de segunda-feira, 21 de agosto de 2023, quatro itinerários têm reprogramações nas tabelas horárias.

As linhas, que atendem as cidades São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Poá e a capital, também contarão com acréscimo de partidas.

Os passageiros podem conferir linhas e horários através do site ou aplicativo da EMTU, disponível para Android e IOS.

Confira itinerários e alterações:

088 – Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava – Cidade Kemel)/São Paulo (Estação CPTM Itaim Paulista)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 088 (Unileste), com acréscimo de 28 partidas aos dias úteis. Consulte os horários em nosso site ou app a partir de segunda-feira (21/08).

280 – Osasco (Centro)/ São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 280 (Anhanguera), com acréscimo de uma partida aos dias úteis. Consulte os horários em nosso site ou app a partir de segunda-feira (21/08)

280BI1 – São Paulo (Cidade Universitária) – São Bernardo do Campo (Terminal Paço – São Bernardo) Via Diadema

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 280BI1 (Anhanguera), com acréscimo de duas partidas aos dias úteis. Consulte os horários em nosso site ou app a partir de segunda-feira (21/08).

826 – Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava – Cidade Kemel)/Guarulhos (Centro)

Mais viagens: Reprogramação da tabela horária da linha 826 (Unileste), com acréscimo de duas partidas aos dias úteis. Consulte os horários em nosso site ou app a partir de segunda-feira (21/08).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte