Porto Alegre (RS) tem esquema especial de trânsito e transporte para partida entre Internacional e Fortaleza neste sábado (19)

Jogo acontece no Estádio Beira Rio

LUANA COUTINHO

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) de Porto Alegre (RS) vai organizar um esquema especial de trânsito e transporte neste sábado, 19 de agosto de 2023, para a realização da partida entre Internacional e Fortaleza. O jogo será no Beira Rio, a partir das 16h.

Os torcedores vão contar com uma linha especial de ônibus que vai iniciar o serviço às 13h. Quem for ao estádio poderá utilizar mais de 20 linhas regulares que atendem a região do Beira Rio, pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Quatro ônibus vão atender a linha F993 – Futebol Beira Rio, com saída do Largo Glênio Peres em direção ao estádio. Após a partida, os veículos seguirão no sentido do Centro, partindo da rua Nestor Ludwig.

Os torcedores também poderão utilizar lotações, que vão circular após o fim do jogo. Saindo da rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema vai seguir até o bairro Hípica e a linha 10.52 – Guarujá seguirá até os bairros Ponta Grossa e Chapéu do Sol. A linha 10.6 – Restinga também é uma alternativa para quem estiver saindo do Beira Rio, em direção à rua Alberto Hoffmann.

Agentes da EPTC vão monitorar os veículos na região do estádio Beira Rio, a partir das 13h30, para minimizar os impactos no trânsito.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte