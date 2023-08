Manifestantes bloqueiam pista local da Marginal Tietê e prejudicam trânsito na região da Freguesia do Ó na noite desta sexta (18)

Corpo de Bombeiros foi ao local para apagar incêndio provocado por protestantes

VINICIUS DE OLIVEIRA

No início da noite desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, um grupo formado por cerca de 20 pessoas realizou um protesto na pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na região da Freguesia do Ó, e bloqueou totalmente o trânsito de veículos.

Como resultado, as seguintes linhas do transporte coletivo foram afetadas no entorno da Avenida Otaviano Alves de Lima:

118Y-10 Lauzane Paulista – Lapa

128Y-10 Jd. Pery Alto – Lapa

8545-10 Penteado – Metrô Barra Funda

8549-10 Taipas – Pça. do Correio

957T-10 COHAB Taipas – Vl. Olímpia

9785-10 Vl. Terezinha – Metrô Barra Funda

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio provocado pelos manifestantes com borracha e pedaços de madeiras.

Em entrevista ao Brasil Urgente, o Capitão Anderson, da Polícia Militar, informou que a via será desobstruída e dessa forma o fluxo no local será liberado.

A equipe da Força Tática da PM também está presente em caso de conflito.

Os manifestantes carregam cartazes com os dizeres: “Justiça Eterno John John”.

Por volta das 19h a via foi completamente liberada.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte