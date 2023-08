Evento na Zona Norte de São Paulo desvia linhas de ônibus na região do Jardim Brasil neste domingo (20)

São cinco itinerários com alterações

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus municipais de São Paulo, informou que neste domingo, 20 de agosto de 2023, cinco linhas terão seus itinerários desviados na região do Jardim Brasil, Zona Norte da capital.

As mudanças acontecem durante evento na Av. Roland Garros, entre a Rua Edgar Ruzzant e a Av. Mendes da Rocha.

Confira as alterações:

Confira os itinerários alterados:



172P/10 VL. Zilda – Metrô Belém

Ida: normal até a Av. Roland Garros, Av. Mendes da Rocha, Rua Paulino de Brito, Rua Edgar Ruzzant, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Roland Garros, Rua Edgar Ruzzant, Rua Carlos dos Santos, Av. Mendes da Rocha, prosseguindo normal.

1732/10 Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel

2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Av. Roland Garros, Av. Mendes da Rocha, Rua Paulino de Brito, Rua Edgar Ruzzant, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Roland Garros, Rua Edgar Ruzzant, Rua Carlos dos Santos, Av. Mendes da Rocha, prosseguindo normal.

N201/11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Roland Garros, Rua Edgar Ruzzant, Rua Carlos dos Santos, Av. Mendes da Rocha, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Mendes da Rocha, Rua Paulino de Brito, Rua Edgar Ruzzant, Av. Roland Garros, prosseguindo normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte