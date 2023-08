ANTT abre consulta pública para rever apuração de penalidades e multas envolvendo ônibus rodoviários, fretamento, trens, rodovias e cargas

Segundo diretor-geral, objetivo é fazer com que sistema não se limite a multas e que haja melhorias nos serviços

ADAMO BAZANI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, aviso de mais uma consulta pública.

Desta vez, a agência instaurou o procedimento para rever apuração de penalidades e multas envolvendo ônibus rodoviários, fretamento, trens, rodovias e cargas.

Em nota, a ANTT informa que devem ser reanalisados os métodos de verificação de possíveis infrações em relação ao descumprimento das regras de transportes terrestres e em licitações.

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta sexta-feira (18/8), a abertura da Audiência Pública nº 9/2023, com o objetivo de obter contribuições sobre a proposta de aperfeiçoamento do processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades disciplinado pela Resolução nº 5.083, de 27 de abril de 2016.

A Resolução nº 5.083, de 2016, regulamenta o processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitações, nos contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos de outorga de autorização, no âmbito da ANTT.

O Diário do Transporte já havia antecipado esta audiência pública, quando noticiou em 08 de agosto de 2023, em depoimento à Comissão de Infraestrutura do Senado, o diretor-geral da agência, Rafael Vitale Rodrigues, disse que o procedimento seria aberto.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/18/comissao-da-camara-marca-audiencia-com-diretor-geral-da-antt-para-debater-novas-regras-de-onibus-interestaduais/

O diretor-geral da ANTT também prometeu que a Agência vai debater mudanças no sistema de sanções às empresas de transportes de passageiros para que não se restrinjam à aplicação de multas.

Em nota, a ANTT explica como participar.

O prazo para o envio de contribuições será das 9 horas (horário de Brasília) do dia 4 de setembro de 2023, até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 19 de outubro de 2023.

Os interessados também poderão participar da sessão hibrida (virtual e presencial) da AP que ocorre no dia 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF, com transmissão ao vivo no Canal ANTT no Youtube.

As informações específicas sobre a matéria e as orientações acerca dos procedimentos relacionados com a realização e participação da Audiência estarão disponíveis a partir do dia 30/8, na íntegra, no Sistema ParticipANTT. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail ap009_2023@antt.gov.br.

Para entender mais sobre o procedimento de audiência pública, assista a este vídeo. Para saber como enviar sua contribuição, acesse o tutorial do Sistema ParticipANTT.

NÚMEROS:

À Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Vitale Rodrigues, trouxe nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, números do setor de transportes interestaduais de passageiros e o Diário do Transporte destaca os principais:

Empresa de ônibus de linhas regulares: 215 – ANTT/Diário do Transporte

Demanda: Cerca de 90 milhões de registros de passagens por ano (média) – ANTT/Diário do Transporte

Linhas regulares ativas interestaduais + internacionais: 4.169 linhas– ANTT/Diário do Transporte

Veículos cadastrados: 28.514 entre ônibus, micro-ônibus e vans – ANTT/Diário do Transporte

Motoristas habilitados: 85.654 condutores – ANTT/Diário do Transporte

Empresas de fretamento: 6180 empresas de transporte de passageiros de fretamento – ANTT/Diário do Transporte

Empresas com TAR (Termo de Autorização de Serviço Regular) – até 2021: 344 empresas, o que inclui as 215 que já operam e outras que não atuam por não terem conseguido ainda a LOP (Licença Operacional) – ANTT/Diário do Transporte

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes