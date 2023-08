Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) autoriza mais uma etapa das obras de ampliação da Estrada dos Alvarengas

Novo trecho fica entre a Estrada da Cama Patente e a divisa com o município de Diadema (SP)

LUANA COUTINHO

A ordem de serviço que autoriza mais uma etapa das obras de ampliação e requalificação da Estrada dos Alvarengas foi assinada na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, pelo prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Orlando Morando.

Com investimento de R$ 123 milhões, a nova fase compreende um trecho de 6,8 quilômetros, localizado entre o entroncamento da Estrada dos Alvarengas com a Estrada da Cama Patente e a divisa com o município de Diadema (SP).

As obras fazem parte das comemorações dos 470 anos de São Bernardo do Campo e integram o Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo).

O projeto foi divido em dois trechos: o primeiro fica entre o entroncamento com a Estrada da Cama Patente e a rua Portal dos Químicos e tem cerca de 3.900 metros de extensão e o segundo, com aproximadamente 2.900 metros, fica entre a rua Portal dos Químicos e a divisa com Diadema.

Esta etapa do projeto inclui a implantação de até seis faixas de rolamento, três em cada direção, com paradas para o transporte público, canteiro central, execução de passeio e ciclovia. No total, são 290 mil metros quadrados de novos pavimentos, 6,8 quilômetros de nova ciclovia – incluindo a interligação com a ciclovia já existente – reforma das EMEBs Francisco Beltran Batistini e Arlindo Miguel Teixeira, além das obras de esgotamento sanitário e da requalificação da estação elevatória de esgoto Ideal, feitas em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Em dezembro de 2020, o trecho da Estrada dos Alvarengas entre a Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção e a Estrada da Cama Patente teve a duplicação concluída. O trecho, de cerca de 4,3 quilômetros, teve investimento total de R$ 70 milhões, com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Luana Coutinho para o Diário do Transporte