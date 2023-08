Planalto e Amatur têm pedidos negados pela ANTT; agência atende a nove pedidos para empresas de fretamento

Decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (17)

ALEXANDRE PELEGI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou apenas três decisões na edição desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, promovidas pela SUPAS (Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros).

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 469: Indeferir o pedido da Amatur Amazônia Turismo Ltda para realizar operação simultânea da linha interestadual PORTO VELHO (RO) – RIO BRANCO (AC), prefixo nº 22-0029-00, com os serviços intermunicipais de PORTO VELHO (RO) para JACI PARANÃ (RO), ABUNÃ (RO), EXTREMA (RO) e NOVA CALIFÓRNIA (RO).

Decisão Supas nº 472: Indeferir o pedido da Planalto Transportes Ltda para realizar operação simultânea das linhas interestaduais SÃO PAULO (SP) – PALMAS (TO), prefixo nº 08-0034-00 e SANTA MARIA (RS) – PALMAS (TO), prefixo nº 10-0043-00.

FRETAMENTO

Decisão Supas nº 471: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. ALCATEIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. ALPHA FRETAMENTO E TURISMO LTDA

. EXPRESSO OURO 52 TURISMO LTDA

. J.V.C. TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. LEXTUR TRANSP E TURISMO LTDA

. LIBERTAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. MONT’AL TRANSPORTE LTDA

. RAMON SILVA SOUZA LTDA

. STAROSKY TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes