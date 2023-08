Passageiros reclamam de longa espera no Corredor ABD de ônibus e trólebus nesta quinta (17)

Segundo relatos, no Terminal Santo André Oeste, longas filas se formaram nas plataformas

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Passageiros relatam longas esperas no Corredor Metropolitano ABD de ônibus e trólebus no ABC Paulista, na manhã desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023.

No Terminal Santo André Oeste, há relatos de demora de cerca de 20 minutos envolvendo as linhas 286 (Ferrazópolis), 287 (Diadema) e 287 P (Piraporinha).

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou que a operadora NETX Mobilidade comunicou un acidente entre carro e bicicleta na Avenida Piraporinha, em São Bernardo do Campo, na região do Bairro Planalto que afeta as operações.

Segundo informações da Next Mobilidade, que opera as linhas intermunicipais no Corredor ABD, houve um acidente envolvendo um auto e uma bicicleta, na Av. Piraporinha, altura do bairro Planalto, causando congestionamento e interdição da via, no sentido Piraporinha – SBC, o que causou atrasos pontuais nas partidas e reflexo nos terminais. Desde às 8h20, o trânsito na via está sendo liberado gradualmente.

Além disso, por meio de nota, a concessionária dos ônibus e trólebus, NEXT Mobilidade, disse que o problema é o trânsito na região do Paço Municipal de São Bernardo do Campo, no trecho onde os coletivos saem do corredor e vão para o tráfego comum. A empresa diz que trabalha para normalizar o atendimento.

As linhas que atendem o Terminal Santo André estão com atraso devido trânsito intenso no paço de São Bernardo do Campo.

Nosso CCO está trabalhando com prioridade para normalizar o atendimento no Terminal de Santo André.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes