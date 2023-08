Mulher morre atropelada por ônibus no bairro da Tijuca (RJ) na tarde desta quinta-feira (17)

Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na Rua São Francisco Xavier, localizada no bairro da Tijuca (RJ).

Testemunhas relataram que a vítima desviou de um táxi enquanto atravessava a via, e na sequência, foi atingida por um coletivo do consórcio Internorte que atendia a linha 665 – Saens Peña/Benfica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram acionadas às 13h30 para resgatar a mulher que ficou presa debaixo do ônibus.

Os oficiais informaram que ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte