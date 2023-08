Linha 9717/10 Jardim Almanara – Metrô Santana sofre desvios entre esta quinta (17) e segunda (20), na região do Anhembi

Mudança acontece em razão de evento no Sambódromo

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 20h desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, até as 8h de domingo, dia 20, a linha 9717/10 Jardim Almanara – Metrô Santana terá o itinerário alterado por conta de um evento no Sambódromo do Anhembi.

Acompanhe o desvio:

9717/10 Jardim Almanara – Metrô Santana

Ida: Avenida Deputado Cantídio Sampaio, prosseguindo normal até a Rua Antônio Nascimento Moura, Avenida Braz Leme, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Avenida Cruzeiro do Sul, prosseguindo normalmente até a Rua Ezequiel Freire.

Volta: Rua Ezequiel Freire, Rua Alfredo Guedes, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Avenida Santos Dumont, Avenida Braz Leme, Rua Marambaia, Rua Bernardino Fanganiello, prosseguindo normalmente até a Avenida Deputado Cantídio Sampaio.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte