Linha 5-Lilás do Metrô apresenta falha na tarde desta quinta (17)

Problema está localizado na Estação Santo Amaro, resultando em velocidade reduzida nos trens

ÁDAMO BAZANI E VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, a Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, gerenciada pela concessionária ViaMobilidade, opera com velocidade reduzida.

O motivo é uma falha no equipamento de mudança de via na Estação Santo Amaro, onde os trens estariam circulando por apenas um dos trilhos.

Dessa forma, há maior tempo de parada nas estações.

Confira a nota emitida pela ViaMobilidade:

“São Paulo, 17 de agosto de 2023– Devida à falha de equipamento de via, registrada às 15h10, a Linha 5-Lilás operou em via única na Estação Santo Amaro. A operação foi normalizada às 15h44. Técnicos da ViaMobilidade atuaram para normalizar a situação com brevidade e passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).”

Este trecho é o mesmo onde em 24 de junho de 2023 ocorreu um descarrilamento também por falha em equipamento de via. O presidente da ViaMobilidade, Francisco Pierrini, disse dias depois que o local possui “pendências” de sinalização que só estariam plenamente solucionados em um ano.

Relembre

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/27/ouca-linha-5-lilas-tem-maiores-problemas-no-trecho-antigo-e-solucao-sera-gradativa-em-12-meses-diz-presidente-da-viamobilidade-a-deputados/

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte