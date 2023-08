Dois ônibus batem dentro do Terminal Santana, na zona Norte de São Paulo, em pleno horário de pico da noite desta quarta (16)

Não houve feridos e veículos obstruíram parte do terminal por mais de uma hora

ADAMO BAZANI

Dois ônibus do sistema municipal da capital paulista bateram em pleno horário de pico dentro do Terminal Santana, na zona norte, no início da noite desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023.

A batida envolveu um micro-ônibus da empresa Norte Buss e um ônibus da Sambaíba Transportes Urbanos que manobravam no local por volta de 19h.

Os ônibus ficaram mais de uma hora obstruindo parte do Terminal e, segundo a SPTrans (São Paulo Transporte) só foram retirados às 20h18.

As causas estão sendo apuradas e não houve feridos.

A SPTrans informa que a ocorrência envolveu os ônibus de prefixo 22.851, da linha 271M/10 Pq. Novo Mundo – Metrô Santana, e 26.486, da linha 1785/10 Vl. Aurora – Metrô Santana, por volta das 19h de quarta-feira (16) no Terminal Metrô Santana. Não há registro de feridos. Os coletivos foram recolhidos às 20h18.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes