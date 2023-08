ViaMobilidade coloca novo trem para atender as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda nesta quarta-feira (16)

Esta é a segunda nova composição, a primeira entrou em operação no último mês de junho

LUANA COUTINHO

Nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, a ViaMobilidade colocou em operação o segundo novo trem, para atender as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

A composição circula, no primeiro momento, de maneira assistida e com acompanhamento da fabricante Alstom.

De acordo com a concessionária que administra as linhas, o trem passou por uma série de testes, para garantir a segurança operacional.

O trem, da série 8900, que iniciou as operações nesta quarta-feira (16), faz parte do lote de 36 composições adquiridas da Alstom e fazem parte do pacote de investimentos de R$ 4 bilhões, feitos pela ViaMobilidade.

No último dia 8 de junho, o primeiro trem adquirido entrou em operação e a terceira composição já passa por testes no Pátio Presidente Altino.

Cada novo trem conta com oito carros e compõe uma frota de 288 carros.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte