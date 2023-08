SPTrans volta atrás e linha de ônibus da zona Sul que seria assumida pela Mobibrasil continua com Transwolff

Gerenciadora chegou a divulgar mudança em seu site oficial

ADAMO BAZANI

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus da capital paulista, voltou atrás e não vai mais trocar a empresa que opera a linha 6026-10 Jd. Icaraí /Terminal Santo Amaro, na zona Sul da capital paulista.

Como mostrou o Diário do Transporte, a gerenciadora chegou a divulgar em seu portal oficial, na área de informativos operacionais, que o serviço, de responsabilidade da empresa Transwolff, passaria a ser operado pela companhia Mobibrasil com ônibus do tipo padron, que são de maior porte e possuem capacidade para mais passageiros. A alteração deveria ocorrer no sábado, 19 de agosto de 2023.

O comunicado ficou no ar até o início da tarde desta quarta-feira (16), quando foi retirado do site.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans que, por meio de uma curta nota, confirmou que não haverá mais a mudança. Com isso, a Transwolff continua na linha.

A SPTrans, entretanto, apesar de questionada, não informou o motivo de cancelar a alteração para o sábado (19).

Também não foi informado se haverá mudança em outro dia.

Assim, para o passageiro, nada muda: nem itinerário, horários e tarifa.

REPOSTA CONFIRMANDO QUE NÃO HAVERÁ MAIS A MUDANÇA:

O COMUNICADO ANTERIOR QUE FOI TIRADO DO AR:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes