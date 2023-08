Saiba como a Otimização do Planejamento com Base na Demanda pode transformar a sua operação de transporte público

Um dos desafios cruciais enfrentados por planejadores de transporte público é encontrar o equilíbrio entre atender eficientemente à demanda dos passageiros e determinar horários de ônibus de forma a evitar tanto a superlotação quanto a subutilização dos veículos.

A tarefa de calcular com precisão a frequência das viagens e o tipo de veículos a serem empregados em cada linha é complexa e muitas vezes envolve suposições imprecisas. Desta maneira, o produto Otimização do Quadro Horário Baseado na Demanda da Optibus surge como uma solução inovadora, para simplificar e acelerar significativamente o processo de criação de horários eficazes e eficientes, levando em consideração dados dos passageiros transportados, capacidade dos veículos, custos operacionais e preferências de lotação. A Otimização do Planejamento com Base na Demanda visa transformar a forma como os quadros-horários de transporte público são planejados, trazendo benefícios tangíveis tanto para os passageiros quanto para os operadores de transporte.

O que é o recurso de Otimização do Planejamento com Base na Demanda da Optibus?

É um novo recurso dentro do produto de Planning da Optibus, que permite adaptar a oferta de veículos e quadro-horário de acordo com a demanda, melhorando a eficiência operacional e impactando positivamente nos resultados financeiros. Isso acontece porque este recurso considera os dados de passageiros transportados, tipos de veículo, custo e capacidade, bem como preferências de índice de ocupação para calcular o número ideal de viagens e tipos de veículos a serem usados em uma linha específica, e construir um quadro-horário otimizado a partir do zero.

Quais são os principais benefícios da Otimização do Planejamento com base na Demanda?

Ajuste da frequência e tipo de veículo de acordo com a demanda de passageiros. Ou seja, é possível aumentar a frequência de ônibus e/ou o tipo do veículo em períodos de alta demanda ou ocupação; diminuir a frequência e/ou o tipo de veículo em períodos de baixa demanda;

Criação de novos quadros-horários ou otimização dos existentes: garanta que os veículos não circulem vazios ou superlotados. Isso pode ser feito de acordo com preferências pré-estabelecidas, seja aumentando/diminuindo a frequência, ou escolhendo tipos de veículos com base na capacidade e nos custos operacionais.

. Isso pode ser feito de acordo com preferências pré-estabelecidas, seja aumentando/diminuindo a frequência, ou escolhendo tipos de veículos com base na capacidade e nos custos operacionais. Ganho de tempo da equipe técnica: os planejadores podem criar quadros-horários otimizados de maneira muito mais rápida a partir do zero, com muito mais agilidade e precisão.

Entenda melhor como o recurso de Otimização do Planejamento com Base na Demanda pode atender a sua operação de transporte público solicitando uma demo com nossos especialistas ou pelo email sales.latam@optibus.com.

Sobre a Optibus

A Optibus é uma plataforma de software nativa na nuvem de ponta a ponta para planejamento, programação, escala e operações de transporte público, alimentada por inteligência artificial (IA) e algoritmos de otimização. Agências e operadoras de transporte em mais de 2.000 cidades em todo o mundo confiam na Optibus para melhorar sua eficiência operacional e qualidade de serviço, promover mais acesso ao transporte público, reduzir emissões e custos e modernizar suas operações. No Brasil, a Optibus está presente em todas as regiões do país, com clientes em nove estados. Saiba mais aqui.