Ônibus da EMTU sofre tentativa de assalto em Guarulhos (SP) e policial à paisana reage

Um assaltante morreu e outro ficou ferido; nenhum passageiro foi machucado

LUANA COUTINHO

Na tarde desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, dois homens tentaram assaltar um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que fazia a linha 566 – Mairiporã/São Paulo.

De acordo com informações da EMTU, os indivíduos anunciaram o assalto quando o coletivo estava parado na altura do KM 80 da Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos (SP), por volta das 16h.

Um policial à paisana que estava no ônibus reagiu. Um dos assaltantes foi morto e o outro ficou ferido e recebeu atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda segundo informações da EMTU, nenhum passageiro se feriu.

Procurada pelo Diário do Transporte, a EMTU enviou nota sobre a ocorrência:

A EMTU e a empresa operadora lamentam o ocorrido e se colocam à disposição das autoridades para colaborar com informações sobre a ocorrência registrada por volta das 16h desta quarta-feira (16), em um ônibus da linha 566 – Mairiporã/São Paulo. O veículo parou na rodovia Fernão Dias, altura do km 80, em Guarulhos, após dois indivíduos anunciarem o assalto. Um policial à paisana dentro do veículo reagiu, atingindo um deles, que foi atendido pelo SAMU. Nenhum passageiro foi ferido.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte