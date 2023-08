EMTU cria duas novas linhas que vão atender a Baixada Santista integrando com o VLT a partir de sábado (19)

Itinerários ligarão Santos a São Vicente

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, em conjunto com a BR Mobilidade, empresa operadora dos itinerários no Litoral Sul, anunciaou a reestruturação da linha 900TRO – São Vicente (Jóquei Club)/ Santos (Centro), atualmente conhecida como Circular 1 e Circular 2.

A linha, que atualmente transporta 11 mil passageiros todos os dias e opera de forma circular, com caminhos diferentes entre ida e volta, será extinta e dará origem a dois novos itinerários radiais, ou seja, que vão e voltam pelo mesmo trajeto. As linhas serão denominadas “956TRO” e “957TRO”, e começam a operar no sábado, 19 de agosto de 2023.

De acordo com a EMTU, o formato radial será responsável por otimizar a operação do serviço na região, permitindo que o início de todas as viagens aconteça no mesmo terminal, situado na R. Érico Veríssimo, com itinerários ajustados para atender às áreas de integração do VLT em São Vicente e Santos.

Ainda segundo a empresa, a linha 956TRO fará a ligação entre São Vicente (Jóquei Club) e Santos (Centro), via Av. Nossa Sra. de Fátima, com ponto final na Avenida Conselheiro Nébias, nº 107. Já a linha 957TRO ligará São Vicente (Jóquei Club) a Santos (Centro), via Praias, com ponto final na Praça Patriarca José Bonifácio, nº 37.

Os passageiros poderão fazer a integração com o VLT nos pontos próximos à estação Conselheiro Nébias, através do cartão BR Card, que permite a troca de modal sem custos adicionais.

Itinerários e horários das novas linhas podem ser conferidos através do site ou aplicativo da EMTU, ou o aplicativo “Quanto Tempo Falta”, da BR Mobilidade, a partir de sábado (19).

Confira os percursos das linhas antes e depois das mudanças:

ANTES – Linha 900 (ida-azul / volta-vermelho):

DEPOIS – Linha 956 (ida-azul / volta-vermelho):

DEPOIS – Linha 957 (ida-azul / volta-vermelho):

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte