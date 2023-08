ClickBus e Guanabara se juntam para realizar ação no maior São João fora de época do Brasil, em Ceilândia (DF)

Festa acontece entre os dias 18 e 20 de agosto

A ClickBus, marketplace de passagens rodoviárias que atua no Brasil, anunciou que fará ativações em parceria com a viação Guanabara no maior São João fora de época do Brasil, que acontece entre sexta-feira, 18 de agosto de 2023, e domingo (20), em Ceilândia (DF). A ação vai contar com displays para fotos 360º.

O São João do Cerrado é uma festa que celebra a cultura e tradição do povo brasileiro. Realizada no coração do Cerrado, a festividade une pessoas de diversas origens para apreciar música, dança e culinária típica. Em 14 anos de evento, cerca de 3,9 milhões de pessoas já passaram pela festa, onde no mesmo período 36 mil empregos diretos e indiretos já foram gerados. “A dimensão do São João do Cerrado garante uma grande exposição para nossa marca e ao mesmo tempo agrega valor ao nosso branding. Além disso, queremos estar cada vez mais próximos de manifestações da cultura brasileira e estar nesses eventos nos ajudam nesse objetivo e também a promover o modal rodoviário em diferentes regiões do Brasil”, diz Elbert Leonardo, VP Comercial da ClickBus.

A música é uma das principais atrações, com ritmos como forró e xote. Além disso, a culinária tradicional, incluindo pamonha e paçoca, desempenha um papel essencial, ligando as pessoas às suas raízes. O São João do Cerrado também desempenha um papel vital na preservação das tradições locais e no fortalecimento da comunidade, fornecendo oportunidades para artistas e empreendedores locais, enquanto mantém a identidade cultural e o orgulho da região.

De acordo com a ClickBus, a empresa visa proporcionar momentos únicos e transformadores aos viajantes de ônibus, e a parceria com a Guanabara, durante um dos maiores eventos do centro oeste brasileiro, reforça ainda mais essa missão.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte