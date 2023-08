Câmara dos vereadores de Goiânia (GO) aprova projeto que facilita desembarque de pessoas com deficiência fora dos pontos de ônibus

Aprovação estabelece que prefeitura divulgue amplamente os direitos dos passageiros

ARTHUR FERRARI

A Câmara Municipal de Goiânia (GO) aprovou, em último turno, um projeto que garante que pessoas com deficiência ou baixa mobilidade possam desembarcar de ônibus do transporte coletivo municipal fora dos pontos de parada determinados.

De acordo com a medida, o desembarque deve acontecer entre pontos, seguindo o itinerário normal da linha que é utilizada.

A matéria, do vereador Willian Veloso, também estabelece que a prefeitura deve divulgar amplamente os direitos desses passageiros.

O projeto segue agora para análise e aprovação do prefeito.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte