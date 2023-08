Balneário Camboriú (SC) completa dois meses de gratuidade nos ônibus municipais

No mês de julho foram registrados mais de 69 mil embarques em todas as linhas

LUANA COUTINHO

A tarifa zero no transporte público coletivo da cidade de Balneário Camboriú (SC) completou dois meses de operações. Neste período, mais de 130 mil passageiros utilizaram o serviço, 69 mil só no mês de julho.

O BC Bus é um dos primeiros modelos do país a atender toda a população de um município de maneira totalmente gratuita.

Fazem parte do transporte a linha Expocentro/Igreja Matriz, que atende os passageiros em dias de eventos movimentados no Expocentro, a linha Verde – Nova Esperança/Hospital Unimed, a linha Azul – Estaleirinho/Hospital Unimed, a linha Amarela – Iate Clube/Praia dos Amores e a linha Barra Sul/Praia dos Amores.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte