Sistema de transporte aquaviário do Espírito Santo será inaugurado no próximo domingo (20)

Serviço vai ser integrado ao Sistema Transcol, sem cobrança de nova tarifa

LUANA COUTINHO

O governo do estado do Espírito Santo informou que o novo Sistema de Transporte Aquaviário será lançado no próximo domingo, 20 de agosto de 2023, na estação Prefeito Aloizio Santos, em Porto de Santana, na cidade de Cariacica.

O Aquaviário terá, a princípio, duas embarcações equipadas com ar-condicionado, banheiros e bicicletários, além de acessibilidade e wi-fi a bordo. A capacidade máxima de passageiros varia, de acordo com a embarcação, em conformidade com as diretrizes das autoridades marítimas.

Três estações vão ser conectadas pelo novo sistema: Prainha em Vila Velha, Praça do Papa em Vitória e Porto de Santana.

O serviço será integrado ao Sistema Transcol, assim, não haverá cobrança de nova tarifa ao embarcar. Para isso, é necessário pagar a passagem com o Cartão GV.

A Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo) vai divulgar o planejamento operacional do Sistema Aquaviário.

Inauguração do Novo Sistema Aquaviário

Data: 20 de agosto (domingo)

Horário: 8 horas

Local: Estação Prefeito Aloizio Santos (Bairro Porto de Santana, Cariacica)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte