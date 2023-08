Cinco empresas de ônibus do Grupo JCA anunciam descontos de 50% no valor das passagens a partir de 20h desta terça (15)

São 45 rotas com viagens em agosto e setembro

ADAMO BAZANI

Entre 20h desta terça-feira, 15 de agosto de 2023, e 08h desta quarta-feira (16), é possível comprar passagens de ônibus rodoviários com 50% de desconto para 45 rotas operadas por cinco empresas do Grupo JCA: Viação Cometa, Autoviação 1001, Viação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto e Expresso do Sul.

As viagens podem ser realizadas entre os dias 23 de agosto de 30 de setembro.

Nos sites das empresas de ônibus, os passageiros devem digitar na finalização da compra a frase OFERTA50.

As rotas com as ofertas são:

Viação Cometa

São Paulo (Tietê) x Curitiba

Santos x Ribeirão Preto

São Paulo (Tietê) x Belo Horizonte

São Paulo (Barra Funda) x São José do Rio Preto

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Belo Horizonte

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Campinas

Santos x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Juiz de Fora

Campinas x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Ribeirão Preto

Sorocaba x Belo Horizonte

São Paulo (Tietê) x Volta Redonda

São Paulo (Tietê) x Araraquara

São Paulo (Tietê) x Franca

São Paulo (Tietê) x Caxambu

Auto Viação 1001

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Campo Grande)

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Macaé

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Campos dos Goytacazes

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Cabo Frio

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Búzios

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Rio das Ostras

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Arraial do Cabo

São Paulo (Tietê) x Niterói

Rio de Janeiro (Novo Rio) x Pirapetinga

Rio de Janeiro (Novo Rio) x São Pedro da Aldeia

Niterói x Macaé

São Paulo (Tietê) x Cabo Frio

São Paulo (Tietê) x Nova Iguaçu

São Paulo (Tietê) x Duque de Caxias

Viação Catarinense

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Tietê) x Florianópolis

Curitiba x Florianópolis

Curitiba x Blumenau

Sorocaba x Rio de Janeiro (Novo Rio)

São Paulo (Barra Funda) x Maringá

São Paulo (Barra Funda) x Londrina

São Paulo (Tietê) x Blumenau

Curitiba x Porto Alegre

Florianópolis x Foz do Iguaçu

Balneário Camboriú x Porto Alegre

São Paulo (Barra Funda) x Foz do Iguaçu

Joinville x Porto Alegre

São Paulo (Tietê) x Jaraguá do Sul

São Paulo (Tietê) x Criciúma

Rápido Ribeirão

São Paulo (Tietê) x Ribeirão Preto

São Paulo (Tietê) x Sertãozinho

Expresso do Sul

São Paulo (Tietê) x Rio de Janeiro (Novo Rio)

Curitiba x Florianópolis

Em nota, o Grupo JCA detalha as categorias dos ônibus e as possibilidades na hora da compra.

As compras podem ser parceladas em até 6x sem juros no cartão de crédito.

São ofertadas categorias diversas, entre elas Semileito e Leito Cama, que possuem poltronas com maior espaçamento, inclinação de até 180º e apoio para as pernas e pés. Os ônibus, independente da categoria, são equipados com tecnologias como wi-fi e entradas USB em todos os assentos para carregar dispositivos móveis. Os embarques são imediatos e podem ser realizados por meio do BPE (Bilhete de Passagem Eletrônico), sem a necessidade de imprimir a passagem.

