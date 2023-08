ViaQuatro e ViaMobilidade pedem reequilíbrio dos contratos de concessão devido perdas na pandemia

Segundo diretor financeiro do Grupo CCR, conversas estão em andamento com Governo do Estado de São Paulo

DA REDAÇÃO

O Grupo CCR solicitou ao Governo do Estado de São Paulo um reequilíbrio do contrato de concessão das linhas de metrô e trens operadas em São Paulo, a 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.

De acordo com Waldo Perez, vice-presidente financeiro e da relação com investidores e acionistas, as conversas foram iniciadas com a gestão do governador Tarcísio de Freitas e secretarias competentes para debater o tema.

Em sua fala, o executivo destacou um déficit de ao menos 40% nas receitas devido a pandemia da Covid-19, iniciada no começo de 2020, em que o fechamento das atividades econômicas causou uma diminuição no número diário de passageiros.

Os valores não foram informados quanto ao que foi solicitado e o quanto foi perdido em valor real devido a queda na demanda.

”Um equilíbrio bastante relevante na mobilidade em São Paulo eh dado que ah durante a pandemia a a demanda ficou bastante abaixo do índice mínimo de quarenta por cento das nossas infâncias da nossa investigação e as conversas avançando de forma bastante produtiva e esperamos ter notícias positivas em breve.”