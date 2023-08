Prefeitura de Macapá (AP) lança chamamento público para complementar a frota de ônibus da cidade

Edital para credenciamento de empresas foi anunciado nesta segunda-feira (14)

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Macapá (AP) lançou nesta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, um edital de chamamento público para cadastro de empresas que vão prestar serviços de transporte público na cidade.

De acordo com o prefeito, Dr. Furlan, o objetivo da medida é a ampliar a frota de ônibus municipais, que atualmente opera com número reduzido.

Segundo dados fornecidos pelas empresas através do sindicato e apresentados pela procuradora da CTMAC (Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá), Dra. Patrícia Almeida, a empresa Amazontur tem apenas sete ônibus em circulação, quando deveria disponibilizar 17 veículos. A Capital Morena conta com nove ônibus, a Expresso Macapá tem 20 e a Sião Thur, apenas oito ônibus atendendo a população.

O prefeito destacou que o subsídio às empresas tem sido garantido e que mais de R$ 1,5 milhão foram pagos. “Hoje vamos pagar novamente, diretamente nas contas dos funcionários que estão com os salários atrasados”, completa Dr. Furlan.

O chamamento público foi realizado depois que duas licitações foram suspensas, por decisão judicial. De acordo com o prefeito, o primeiro processo licitatório foi barrado e no segundo, as empresas não conseguiram comprovar as capacidades técnicas por meio de certidões.

O presidente da CTMAC, Paulo Barros, garante que a Companhia realiza, diariamente, fiscalização nas garagens, para garantir que as ordens de serviços sejam cumpridas.

“Infelizmente vivemos um cenário de desrespeito com a população. Se as empresas tivessem operando com o quantitativo certo não teríamos dificuldades. Ressaltando que o edital não é para tirar ninguém, e sim complementar a frota”, comentou.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte