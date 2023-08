População do Rio de Janeiro tem pesquisa online para avaliar principais modos de transportes metropolitanos

Objetivo é levantar dados de opinião da população carioca sobre diversos aspectos da mobilidade, como trens, metrô, BRT, VLT, ônibus municipais e metropolitanos

ALEXANDRE PELEGI

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está lançando uma Pesquisa Online de Avaliação dos Sistemas de Transportes Metropolitanos.

Realizada pelo Instituto Rio Metrópole – IRM, o intuito é colher dados de opinião da população carioca sobre diversos aspectos da mobilidade da Região Metropolitana.

A Pesquisa Online de Avaliação integra a etapa de diagnóstico do PlanMob Rio Metrópole – PRM 2034, plano de mobilidade urbana que o Instituto está desenvolvendo, e abrange os principais modos de transporte utilizados pelos moradores da região.

Isso inclui o Trem Metropolitano (SuperVia), os sistemas de Ônibus Intermunicipal e Municipais, os sistemas de Metrô e VLT, as Barcas, os BRT’s, os transportes individuais ativos – através da avaliação do Sistema Cicloviário e das Calçadas – além dos transportes individuais motorizados – através da avaliação do Sistema Viário e do Trânsito.

Para responder à Pesquisa e colaborar com o PRM 2034 é fácil: basta o interessado acessar o site do Plano no endereço www.prm2034.com.br/pesquisa. Na página, é possível escolher entre responder à pesquisa completa ou apenas aos modos de transporte mais utilizados pelo entrevistado. A Pesquisa ficará disponível online até o dia 3 de setembro de 2023.

Pesquisa Online de Avaliação dos Sistemas de Transportes Metropolitanos

Perguntas e Respostas:

O que é a Pesquisa Online de Avaliação dos Sistemas de Transportes Metropolitanos?

A Pesquisa Online de Avaliação dos Sistemas de Transportes Metropolitanos é uma pesquisa que visa avaliar uma série de aspectos dos modos de transportes utilizados pela população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Isso inclui a avaliação de atributos do Trem Metropolitano (SuperVia), dos sistemas de Ônibus Intermunicipal e Municipais, dos sistemas de Metrô e VLT, das Barcas, dos Bretas, dos transportes individuais ativos – o que inclui o Sistema Cicloviário (para quem se transporta usando bicicleta) e as Calçadas (para quem se locomove a pé) – além dos transportes individuais motorizados (Carro, Moto, Caminhão) – através da avaliação do Sistema Viário e do Trânsito.

Que tipo de informações a Pesquisa coleta ou avalia?

A Pesquisa coleta informações como:

– Em qual dos 22 municípios da RMRJ o respondente mora;

– Que modos de transporte ele utiliza no seu dia a dia

– Quantos dias por semana ele utiliza os modos

– O motivo pelo qual ele utiliza

– Para onde ele costuma ir utilizando o modo de transporte

– Quanto tempo em média ele gasta nos seus deslocamentos

– Como paga o modo de transporte

Além destas informações iniciais, a Pesquisa solicita ao cidadão que avalie uma série de aspectos, como:

– Lotação, Conservação e Limpeza dos veículos

– Cumprimento dos horários

– Tempo de espera nos pontos, estações ou terminais

– Tempo dos deslocamentos

– Segurança, incluindo risco de acidentes, roubos ou assédio

– Preço das tarifas e integração tarifária

– Integração entre os modos de transporte

– Acessibilidade

– Trânsito

– Condição dos pavimentos das vias, ciclovias e calçadas

– Iluminação, sinalização e informação aos usuários

– Radares e preços dos pedágios

– Comportamento dos motoristas, ciclistas e pedestres

– Entre outros

A Pesquisa faz parte de algum estudo maior, ou é uma Pesquisa isolada?

A Pesquisa integra a etapa de diagnóstico do PRM 2034 – PlanMob Rio Metrópole, um plano de mobilidade urbana que o Instituto Rio Metrópole está desenvolvendo para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O PRM 2034 visa tratar de maneira sistêmica todos os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, analisando a interdependência dos seus componentes de mobilidade para criar propostas integradas, inclusivas e sustentáveis para serem implementadas a partir de 2024, até 2034, ou seja, pelos próximos em 10 anos.

Para que serve essa Pesquisa?

A Pesquisa serve para o Governo entender melhor quais são os principais problemas que os usuários enfrentam ao utilizar os sistemas de transporte da nossa região. Com isso, saberemos quais devem ser os nossos focos de atuação, em termos de melhorias a serem feitas para cada modo.

O que a pessoa deve fazer para responder à Pesquisa?

Ela deve acessar o site do PRM 2034 pela internet, através de um computador ou celular, no endereço http://www.prm2034.com.br/pesquisa. Na página, ela poderá escolher entre clicar no link do formulário completo, e responder à pesquisa para todos os modos de transporte, ou clicar apenas nos links dos formulários específicos dos modos de transporte que ela quiser avaliar.

Qual a abrangência da Pesquisa?

A Pesquisa abrange toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o que inclui os 22 municípios que dela fazem parte: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.

Quanto tempo demora para a pessoa responder à Pesquisa?

A Pesquisa leva entre 10 e 20 minutos para ser respondida, dependendo de quantos modos a pessoa quiser avaliar. Lembrando que a pessoa pode avaliar quantos modos de transporte ela quiser, mesmo que os utilize com pouca frequência.

Quais modos de transporte estão sendo avaliados?

Ao todo, são 7 modos de transporte (Trem, Metrô, VLT, Ônibus Municipais, Ônibus Intermunicipais, BRT’s, Barcas), além do Sistema Cicloviário, Calçadas e Sistema Viário/Trânsito, totalizando 10 formulários.

A pessoa poderá ver os resultados da Pesquisa?

Sim, após o processamento e análise dos dados, os resultados da Pesquisa serão publicados no Site do PRM 2034: http://www.prm2034.com.br. A divulgação dos resultados deverá ocorrer em até um mês após o seu término, ou seja, deverão estar disponíveis a partir de outubro.

A pessoa que responder à Pesquisa poderá ser identificada?

Não. Apesar da Pesquisa solicitar algumas informações pessoais do entrevistado como nome e e-mail de contato, nenhum desses dados poderá ser divulgado ou utilizado por nós, pois a Pesquisa obedece à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Esses dados serão utilizados apenas para fins de processamento e análise dos resultados.

Vale ressaltar que se a pessoa não quiser, ela não precisar fornecer essas informações, pois essas respostas não são obrigatórias.

Até quando a Pesquisa pode ser respondida?

Até o dia 3 de setembro de 2023.

O que mais o cidadão interessado pode fazer para colaborar com o PRM 2034 e com a Pesquisa Online de Avaliação?

Ele pode colaborar divulgando a Pesquisa e compartilhando o link dos formulários nas suas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter e, principalmente, através dos seus grupos de WhatsApp, seja o grupo do bairro, da igreja, da comunidade, da família, dos amigos, entre outros.

Há também um campo na Homepage do site do Plano (prm2034.com.br) onde o interessado pode fazer uma reclamação específica ou mandar uma sugestão de melhoria. É um campo aberto, onde a pessoa pode escrever o que quiser e ainda anexar documentos ou fotos que nos ajudem a identificar os problemas ou sugestões relatadas.