Metrô de São Paulo promove ações focadas em oportunidades no mercado de trabalho entre os dias 15 e 19 de agosto

Serviços abrangem, principalmente, público jovem que busca vagas de estágio

VINICIUS DE OLIVEIRA

Entre os dias 15 e 19 de agosto de 2023, o Metrô de São Paulo, por meio do Programa Metrô Social, realiza múltiplas atividades gratuitas relacionadas ao mercado de trabalho, com o intuito de aprimorar habilidades e expandir perspectivas profissionais dos passageiros.

Nesta terça (15), jovens estudantes que tenham entre 14 e 24 anos poderão se cadastrar para vagas de estágio, em serviço do Programa Empresa Escola (CIEE) na Estação Paraíso, das 11h às 15h, na conexão entre as Linhas 1-Azul e 2-Verde (área paga).

Na sexta (18), das 8h às 18h na estação Palmeiras-Barra Funda da Linha 3-Vermelha (área paga), o “Projeto Minha Vaga”, do Instituto Brasileiro de Aprendizagem e do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), apresentará ações similares e focadas no público mais jovem.

Por fim, tanto na quinta (17) como na sexta (18), das 8h às 15h, os passageiros poderão analisar oportunidades oferecidas pelo CATE e ADE SAMPA na estação Guilhermina-Esperança da Linha 3-Vermelha, na área externa.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte