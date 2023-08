Linha 12-Safira funciona com maiores intervalos nesta segunda-feira (14)

Problema no sistema de energia prejudica atendimento



WILLIAN MOREIRA



Uma falha no sistema de energia prejudica a operação de trens na Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no começo da tarde desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023.



Segundo a companhia, toda a linha, ou seja, de Brás até Calmon Viana tem mudanças no tempo de viagem.



Equipes da empresa foram acionadas para atuar no pronto do problema e permitir a volta a normalidade da circulação dos trens.

Nota da CPTM:

Nesta segunda-feira (14/08), desde as 12h, os trens da Linha 12-Safira circulam por via única no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, sentido Brás, devido a uma falha de energia na rede aérea, que faz a alimentação elétrica dos trens. Por conta disso, há aumento no intervalo com maior tempo de parada das composições no trecho e o Serviço Expresso Aeroporto está suspenso temporariamente.

A orientação aos passageiros é dar preferência para utilização da Linha 11-Coral, tanto na Estação Tatuapé como na Estação Brás.

Os técnicos atuam para normalizar a operação e a CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte