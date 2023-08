Começa nesta terça-feira (15) mais uma etapa da pesquisa de mobilidade de Porto Alegre (RS)

Pesquisas de Linha de Contorno vão ser realizadas em pontos de entrada e saída da cidade

LUANA COUTINHO

Nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023, a prefeitura de Porto Alegre (RS) dá início a mais uma etapa da pesquisa de mobilidade, que teve início no último dia 1º de agosto. O objetivo é coletar informações sobre a maneira como a população se desloca pela cidade e, assim, elaborar projetos de mobilidade que atendam as demandas.

As Pesquisas de Linha de Contorno serão realizadas em 11 pontos de entrada e saída da capital gaúcha e abrange três tipos de pesquisa: a Pesquisa de Origem e Destino, a de Contagem Volumétrica Classificada e a de Ocupação Visual.

De acordo com a prefeitura, as pesquisas de linha de contorno serão realizadas de terça a quinta-feira. As de contagem acontecem entre 5h e 21, já as de entrevista e ocupação visual são feitas nos horários de maior movimento, na parte da manhã entre 6h e 9h e a tarde das 16h às 19h.

A Pesquisa Origem e Destino será realizada com motoristas e passageiros de veículos, que serão parados em modo de blitz. Os entrevistados responderão perguntas como local de saída, local de chagada, horário de início da viagem e previsão de chegada ao destino final. A Contagem Volumétrica Classificada contará quantos veículos passam por esses pontos e quais os tipos de veículos. Na pesquisa de Ocupação Visual, os pesquisadores contarão a quantidade de ocupantes de alguns veículos que passarem pelos pontos.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro Júnior, explica que o trabalho é fundamental para criação de novas políticas. “Através dele, podemos entender melhor como as pessoas estão se deslocando e qualificar a mobilidade urbana da Capital. Reforçamos a importância da população colaborar nesse processo, que tem como principal foco produzir melhorias para a cidade”.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte