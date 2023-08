Prefeitura de Rio Branco (AC) e RBTrans discutem projeto para instalação de novos abrigos de parada de ônibus

Estruturas serão instaladas nos bairros e na região central da cidade

LUANA COUTINHO

O prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom, e o superintendente da RBTrans, Benício Dias, responsável pelo transporte público municipal, estiveram reunidos na última semana com a equipe responsável pelo projeto dos novos abrigos para as paradas de ônibus, para acertar os detalhes das instalações.

A princípio, serão instalados 400 novas estruturas, sendo 100 delas feitas em vidro inox e 300 de concreto armado. Os abrigos vão ser distribuídos nos bairros e também pela região central.

O prefeito explica que a escolha dos matérias é o diferencial, já que os abrigos são projetos para ter longa duração. “Esses abrigos que vamos implantar em Rio Branco, não tenho medo de dizer que, são os únicos abrigos do Brasil com inox e vidro. Nas cidades de Curitiba, São Paulo e Porto Alegre têm vidro com aço comum, mas não em aço inox. Então estou feliz porque a nossa cidade vai ganhar um embelezamento com essas novas paradas de ônibus”, disse Bocalom.

Ainda de acordo com o prefeito, a expectativa é que as licitações sejam realizadas em breve, para que até o fim deste ano os novos abrigos estejam prontos. “Se não der agora, começaremos no início do ano que vem. Volto a dizer: recurso da população, não tem nenhum centavo do Governo Federal e nem do Governo do Estado, apenas da prefeitura e de alguns parceiros que possamos arrumar na iniciativa privada”, finalizou.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte