Prefeitura de Piracicaba (SP) pede que a Rápido Sumaré apresente o cronograma de operações do sistema de transporte público coletivo

Empresa venceu a licitação para execução dos serviços e atividades devem ter início em até 180 dias

Nesta semana o prefeito de Piracicaba (SP), Luciano Almeida, esteve com a empresa vencedora da licitação para prestação do serviço de transporte público coletivo municipal, Rápido Sumaré, para solicitar a apresentação de um cronograma do início das operações, que devem começar em até 180 dias.

Além do prefeito, estiveram presentes na reunião a titular da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes), Jane Franco Oliveira; o diretor do Departamento de Transportes Públicos de Piracicaba, Vanderlei Quartarolo; o procurador-geral do município, Guilherme Monaco de Mello; a diretora do Centro de Comunicação Social, Tássia Espego e os representantes da empresa prestadora do serviços, Fabio Figueiredo e Belarmino da Ascenção Marta Junior.

O chefe do Executivo municipal destacou durante o encontro a importância de apresentar à população um cronograma da operação da nova frota de ônibus da cidade.

Como informou o Diário do Transporte, o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) – Comarca de Piracicaba concedeu parecer favorável para que o processo licitatório do transporte público da cidade continuasse, junto à vencedora da concorrência, Rápido Sumaré LTDA, relembre:

Luana Coutinho para o Diário do Transporte