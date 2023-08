Ônibus da Linha 1 de Guarapuava (PR) têm mudança no trajeto e novos horários de partida

Alterações começam a valer a partir de 21 de agosto, de maneira experimental

LUANA COUTINHO

A SETRAN (Secretaria de Trânsito e Transporte) de Guarapuava (PR) vai alterar o trajeto da Linha 1 – Terminal da Fonte/Boqueirão, a partir do dia 21 de agosto de 2023.

A concessionária responsável pelos ônibus da cidade, Transporte Coletivo Pérola do Oeste, também vai acrescentar, de maneira experimental, mais dois horários de operação à linha.

De acordo com a SETRAN, o coletivo com saída do Terminal da Fonte programada para às 7h55 mudará a partida para às 8h15. Os novos horários de partidas da linha, também saindo do Terminal, estão programados para às 12h15 e 13h15.

As mudanças serão realizadas para atender a demanda dos moradores das Vilas Mirim e Operária e, a princípio, vão durar 30 dias. Após esse período, a SETRAN vai avaliar os resultados das alterações.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte