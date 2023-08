Emdec amplia trajeto da linha 164 na região da Vila União, em Campinas (SP), a partir desta segunda-feira (14)

Alteração vai estender atendimento do serviço para os moradores do Condomínio Piauí

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Campinas (SP) informou que o trajeto da linha 164 – Parque Tropical será ampliado, nas duas direções, na região do Parque Residencial Vila União. A mudança feita pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) passa a valer a partir desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023.

Com a alteração, moradores do Condomínio Piauí passam a ser atendidos pela linha, que no sentido do Terminal Central, seguirá o caminho habitual pela rua Dona Neusa Goulart Brizola e em seguida, continua o trajeto pelas vias Oswaldo Andrelli Silva, Rubens Roberto Ciolfi, Alexandre Magna e Paulo Vianna de Souza. No sentido Terminal Vila União, o itinerário se inverte.

A linha 164 vai atender ainda um ponto de parada por sentido, na rua Rubens Roberto Ciolfi. Já na rua Josephina de Marco Prado, deixará de atender um ponto de parada em cada direção.

O tempo aproximado de percurso da linha é de 50 minutos, com intervalos de 20 minutos entre as partidas, durante os horários de pico nos dias úteis.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte