Trens da SuperVia, no Rio de Janeiro (RJ), tiveram a circulação interrompida na extensão Guapimirim

Empresa informou que más condições climáticas foram a causa da interrupção

LUANA COUTINHO

Os trens da SuperVia, que atendem a extensão Guapimirim, no Rio de Janeiro (RJ), tiveram a circulação interrompida nesta tarde de sábado, 12 de agosto de 2023.

A interrupção foi causada pelas más condições climáticas, segundo a concessionária que administra os trens, e durou pouco mais de duas horas.

A circulação das composições na extensão Guapimirim foi normalizada por volta das 19h.

A concessionária informou também que, excepcionalmente neste sábado (12), os trens que seguem em direção à Japeri circulam como serviço expresso.

De acordo com a SuperVia, a alteração no atendimento foi feita após o furto de cabos, nas proximidades da estação Cascadura, o que afetou o sistema de sinalização do serviço.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte