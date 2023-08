Posto de atendimento do Bilhete Único no Terminal Bandeira muda de lugar temporariamente

Local passa por reformas das instalações, a partir desta segunda-feira (14)

LUANA COUTINHO

O posto de venda e atendimento do Bilhete Único que funciona no Terminal Bandeira vai mudar o local de atendimento, temporariamente, a partir desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023.

De acordo com informações da SPTrans, a mudança será feita por conta de obras que acontecerão nas instalações.

Quem precisar de atendimento ou algum outro serviço prestado pelo posto, deverá procurar o local de atendimento provisório, localizado acima do bloco da administração, entre as plataformas 5 e 6.

Para chegar até o posto, basta utilizar a Passarela do Piques ou as escadas que ficam ao lado da plataforma 5. Os atendimentos são realizados diariamente, entre às 6h e 20h.

Os passageiros são orientados sobre as obras no posto atual e a nova localização do provisório com sinalizações posicionadas pelo Terminal Bandeira.

Veja quais os serviços oferecidos pelo posto:

Alteração de e-mail e ou CPF

Análise de matrícula bloqueada

Análise do Bilhete Único bloqueado

Análise do Bilhete Único com defeito

Atualização de Cadastro com divergência

Cadastro Bloqueado

Cancelamento do Bilhete Único (perda/furto/roubo)

Cobrança indevida na integração

Compra de crédito errada

Créditos não liberados

Extrato de utilização/recarga (até 15 dias)

Gratuidade não gerada

Inclusão de Nome Social

Emissão da 1ª e 2ª via

Recarga/compra de créditos

Umes/Une selos

Luana Coutinho para o Diário do Transporte