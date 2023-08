Falha de trem prejudica operação da Linha 3-Vermelha neste sábado (12) e afeta circulação da Linha 1-Azul

Equipes da empresa atuam para solucionar o problema



WILLIAN MOREIRA



Desde as 11h44 até 12h14 a circulação dos trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo foi realizada com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.



O motivo foi a falha com um trem na estação Vila Matilde, na Zona Leste da cidade.

Como impacto dos problemas na Linha 3, a operação dos trens na Linha 1-Azul também ficou com velocidade reduzida desde as 11h55.

Equipes de manutenção da companhia atuaram para resolver o problema e normalizar o atendimento.

O Metrô de SP encaminhou a seguinte nota:

Na estação Vila Matilde da Linha 3-Vermelha um trem apresentou falta de comunicação com o sistema de sinalização. Manutenção atuando. Início 11h35

A restrição na Linha 1-Azul foi reflexo do falha na 3-Vermelha, mas já normalizou



Willian Moreira para o Diário do Transporte