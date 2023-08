Erechim (RS) realiza operação de fiscalização em carros de aplicativos, táxis e motocicletas

Total de 112 veículo foram abordados com oito sendo autuados



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Erechim (RS) realizou na noite da quinta-feira, 10 de agosto de 2023, uma operação de fiscalização contra veículos utilizados no transporte por aplicativo, táxis e motocicletas.



A ação que contou com apoio da Brigada Militar aconteceu na Avenida Sete de Setembro.



Na operação 112 veículos foram fiscalizados e oito deles autuados por infrações de trânsito.



“O motorista por aplicativo, os taxistas, motociclistas, qualquer pessoa que tiver dúvidas sobre o funcionamento e as regras de trânsito pode procurar a Diretoria de Trânsito para receber orientações. Pode ser sobre o licenciamento do transporte pago por aplicativo, a legislação que regula o transporte dos taxistas, e outras informações necessárias, que regulam as atividades e são necessárias para que haja segurança no trânsito. O objetivo principal da operação é prevenir acidentes e salvar vidas”, explica o secretário, Mario Rossi em nota para a imprensa



Entre os pontos verificados estavam as condições dos veículos, documentação e condições do motorista quanto a ingestão de bebidas alcoólicas.



Willian Moreira para o Diário do Transporte