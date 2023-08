Corrida de rua altera itinerário de linhas de ônibus de Curitiba (PR) neste domingo (13)

Mudanças no trânsito serão realizadas em três bairros da cidade

LUANA COUTINHO

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) organiza, em Curitiba, a 25ª Corrida Pedestre Coronel Sarmento, com provas de cinco e dez quilômetros, a partir as 6h30 deste domingo, 13 de agosto de 2023.

Três bairros da cidade fazem parte do trajeto da corrida e terão alterações no trânsito, que devem durar até às 9h. A largada será no Quartel do Comando da Polícia Militar do Paraná, na Avenida Presidente Getúlio Vargas. De lá, os participantes descem a avenida e o percurso continua pelas seguintes vias: Dr. Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Sant’ana, São Januário, Martin Varela, Hildebrando de Araújo, Dr. Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, João Negrão, Marechal Floriano Peixoto, até o retorno ao Comando. A chegada do último corredor é prevista para as 8h da manhã.

Em razão da corrida de rua, 17 linhas de ônibus que atendem os bairros Rebouças, Jardim Botânico e Cristo Rei vão mudar seus itinerários enquanto os desvios estiverem ativos.

Veja quais linhas terão alterações neste domingo (13):

010-Interbairros I (horário);

011-Interbairros (anti-horário);

050-Interbairros V;

175-Bom Retiro/PUC;

216-Cabral/Portão;

461-Sta Bárbara;

462-Petrópolis;

463-Solitude;

464-A.Munhoz/Jd. Botânico;

465-Erasto Gaertner;

466-Estudantes;

471-V. São Paulo;

472-Uberaba;

477- V.Macedo via Guabirotuba;

505-Boqueirão/Centro Cívico;

702-Caiuá/Cachoeira

979-Turismo.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte