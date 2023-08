Metrô de São Paulo funcionará 24 horas nos dias do festival The Town em setembro

Passageiros contarão com funcionamento direto dos trens das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata

WILLIAN MOREIRA

O Metrô de São Paulo informou que em cinco dias do mês de setembro funcionará 24 horas de forma direta sem interrupções nas quatro linhas em razão do festival de música The Town.

Segundo a companhia, os passageiros poderão embarcar em qualquer estação das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata no horário regular até meia noite e seguir ou voltar do evento que acontece na Zona Sul da capital em Interlagos.

A tarifa cobrada será a mesma do habitual no valor de R$ 4,40. É recomendado que seja feita a compra com antecedência da viagem de ida e de volta para evitar filas.

Marcado para acontecer durante os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, o evento musical tem previsão de receber 500 mil pessoas para 235 horas de música, dividido em seis palcos com atrações nacionais e internacionais.

A estação mais próxima do evento é a Autódromo da Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade.

Willian Moreira para o Diário do Transporte