Empresa BHLeste Transporte passa por avaliação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Ônibus sem Qualidade em Belo Horizonte (MG)

Companhia não possuiria anuência do Município para atuar no transporte de passageiros da capital mineira

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, foi comunicado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG) que a legalidade da empresa BHLeste Transportes S.A está sendo avaliada pela Administração Pública.

Nesta manhã, houve uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Ônibus sem Qualidade para discutir o caso.

De acordo com dirigente da Câmara, a BHLeste ainda não possui anuência do Município para atuar no serviço público. Anteriormente, a empresa havia sido indicada para substituir a Viação Torres no transporte de passageiros.

Loíde Gonçalves, relatora da CPI, se mostrou preocupada com a situação já que mesmo sem autorização legal, a companhia está operando linhas de ônibus na cidade.

Na reunião, foi aprovada uma vistoria técnica na sede da BHLeste na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto, a partir das 9h, na Rua Magno Moura nº 286, no Bairro Nova Vista, em Sabará.

Foram convocados a depor Nilo Gonçalves Simão Junior e Ester das Graças Ferreira Gomes, representantes legais da BHLeste, e Fabiano Borges, representante legal da TransOeste.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte