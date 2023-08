Duas linhas que operam na região da Freguesia do Ó (SP) têm itinerários alterados neste fim de semana

Mudanças acontecem em razão de evento na Avenida Tomás Rabelo e Silva

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 12 de agosto de 2023, das 8h às 22h, e no domingo, dia 13, das 10h às 17h, os itinerários das linhas 8542/21 Brasilândia – Term. Lapa e 1034/10 Vl. Iara – Conexão Vl. Iório terão sofrerão mudanças por conta de um evento na Avenida Tomás Rabelo e Silva, entre as ruas Beraniza de Paula Oliveira e Tristão Teixeira, na Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo.

Acompanhe os desvios:

8542/21 Brasilândia – Term. Lapa

Ida: R. Raimundo da Cunha Matos, Pça. Santa Clara de Assis, R. Maria Nazaro da Silva, R. Xavier da Silva Ferrão, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Raulino Galdino da Silva, R. Maria Nazaro da Silva, Pça. Santa Clara de Assis, R. Raimundo da Cunha Matos.

Durante o evento a linha deverá operar com o ponto de controle na R. Raimundo da Cunha Matos, próximo ao ponto inicial das linhas 917M/10 e 971M/31, ambas denominadas Morro Grande – Metrô Ana Rosa.

1034/10 Vl. Iara – Conexão Vl. Iório

Ida: normal até a Pça. Santa Clara de Assis, Rua Joaquim Ribeiro, Av. Fuad Lutfalla, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Fuad Lutfalla, retorno, Av. Fuad Lutfalla, Rua Joaquim Ribeiro, Pça. Santa Clara de Assis, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte