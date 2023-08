CPTM abre pregão eletrônico para contratar pesquisa de satisfação do passageiro do sistema de trens

Objetivo será entrevistar usuários dos trens urbanos e coletar informações sobre a respectivas opiniões sobre os serviços



WILLIAN MOREIRA



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) publicou nessa quinta-feira, 10 de agosto de 2023, a abertura de pregão eletrônico com a finalidade de contratar serviços de pesquisa com o usuário do transporte de trens metropolitanos geridos pela estatal.



Com a necessidade da coleta de dados com formulários definidos em estações e entorno destes locais, este levantamento de dados consiste em abordar e questionar os passageiros com uma sequência de perguntas sobre os trens e a empresa, obtendo desta forma a visão de cada pessoa sobre o atendimento.



As pesquisas estão previstas para acontecer nos próximos anos e incluem obter o perfil socioeconômico dos usuários, avaliando seu nível de satisfação nas cinco linhas administradas pela estatal, as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.



Com os dados em mãos a companhia pode traçar novas estratégias tanto operacionais como em setores que indiretamente resultam na qualidade da operação ferroviária, permitindo evitar e resolver problemas em trens e estações, entre outras possibilidades.



A sessão pública onde as propostas serão conhecidas, classificadas e selecionada a vencedora, está marcada para 23 de agosto a partir das 08h.





Willian Moreira para o Diário do Transporte