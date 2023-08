Bairro Cassange, em Salvador (BA), tem nova linha de ônibus para atender os moradores

Serviço começa a funcionar neste sábado (12)

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Salvador (BA) informou que o bairro Cassange terá novo serviço de ônibus, a partir deste sábado, 12 de agosto de 2023.

A implantação da linha 1609/01 – Estação Mussurunga – Boca da Mata atende a um pedido dos moradores da região e passa a atender os passageiros da rua Fidalgo.

No sentido do bairro, o serviço sairá da Estação Mussurunga e vai acessar a BA-526. Em seguida, seguirá o trajeto pela rua Alto do Girassol, Estrada do Cassange, Estrada do Fidalgo, rua Vereador Zezéu Ribeiro e de lá segue para o bairro de Boca da Mata.

Já no sentido oposto, os ônibus seguirão 1° Travessa Alto do Girassol, rua das Palmeiras, avenida Senhor do Bonfim, avenida Fazenda Cassange, 3ª Travessa Dois de Julho e avenida São Cristóvão, seguindo para a Estação Mussurunga.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte