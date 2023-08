Três ônibus são liberados para atuação no transporte rodoviário de Manaus (AM) após vistoria da Arsepam

Coletivos receberam adesivagem da autarquia, mostrando que cumprem normas do Detran e Inmetro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Três ônibus de uma transportadora nacional foram autorizados a operarem no transporte rodoviário intermunicipal de Manaus após uma vistoria técnica na última quarta-feira, 09 de agosto de 2023, realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

Representantes do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam verificaram que os itens de segurança estão em condições adequadas para atuação.

Dessa forma, os três coletivos receberam os adesivos concedidos pela autarquia, que foram colocados nas laterais e na traseira, mostrando que atendem às normas do Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas) e do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

“O material afixado pelos fiscais da Agência Reguladora indica que o veículo possui laudos técnicos atualizados, válidos e, consequentemente, está com as condições necessárias para realizar as viagens”, disse Erick Edelman, diretor técnico da Arsepam.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte