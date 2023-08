Linha 9-Esmeralda apresenta problemas na tarde desta quinta-feira (10)

Falha de tração em trem teria ocorrido na Estação Jaguaré

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Linha 9-Esmeralda de trens metropolitanos apresenta problemas no início da tarde desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

O motivo seria falha de tração em um trem na região da Estação Jaguaré.

Por conta disso, os coletivos circulam com intervalos de 12 minutos de parada entre as estações Cidade Universitária e Osasco.

A operação foi normalizada por volta das 14h21.

Confira nota divulgada pela concessionária ViaMobilidade, responsável pela Linha 9-Esmeralda:

“São Paulo, 10 de agosto de 2023 – A Linha 9-Esmeralda opera normalmente no momento. Devido à falha de tração em um trem na região da Estação Villa Lobos-Jaguaré, os trens circularam com maiores intervalos entre as estações Cidade Universitária e Osasco, entre 13h57 e 14h21. Os passageiros foram orientados por meio de avisos sonoros e dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte